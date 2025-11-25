PÖFF: Таллиннский кинофестиваль «Темные ночи»: в состав жюри монголка и монгольский фильм получил приз

CentralAsia (MNG) -

С 7 по 23 ноября в Таллинне (Эстония) прошел 29-й Таллиннский международный кинофестиваль «Темные ночи», на котором были объявлены победители.

В этом году жюри возглавила северомакедонский режиссёр Теона Стругар Митевска, известная по фильмам «Бог существует, её имя — Петрунья» и «Самый счастливый человек на свете». В состав жюри также вошли оператор Роберто Шефер («Волшебная страна», «Квант милосердия»), художник по костюмам Дебра Макгуайр, известная по работе над культовым комедийным сериалом «Друзья», немецкий продюсер Инго Флисс («Учительская») и монгольский продюсер и сценарист Номуунзул Төрмөнх.

В основной программе — 17 полнометражных фильмов, среди которых 16 мировых и одна международная премьера.

Фильмы основной конкурсной программы

«18 лунок до рая» (18 Buracos para o Paraíso, Португалия, Италия, Аргентина), реж. Жуан Нуну Пинту

«Двойственность» (Duality, Иран), реж. Аббас Незамдуст

«Венгерская свадьба» (Hungarian Wedding, Венгрия), реж. Чаба Каэль

«Вместе в одиночку» (LifeLike, Турция, Греция, Румыния), реж. Али Ватансевер

«Мира» (Mira, Марокко), реж. Нуреддин Лахмари

«Без комментариев» (No Comment, Норвегия), реж. Петтер Несс

«Сиса» (Sisa, Филиппины), реж. Джун Роблес Лана

«Пунктирные линии» (The Dashed Lines, Испания), реж. Анхос Фазанc

«Лягушка и вода» (The Frog and the Water, Германия), реж. Томас Штубер

«Хорошая дочь» (The Good Daughter, Испания), реж. Хулия де Пас Сольвас

«Воображаемая собака и лживая кошка» (The Imaginary Dog and the Lying Cat, Япония), реж. Юкихиро Моригаки

«Луна — мой отец» (The Moon is a Father of Mine, Люксембург, Турция, Грузия, Германия, Чехия, Болгария), реж. Георги Овашвили

«Художник по стенам» (The Muralist, Монголия), реж. Сэнгэдорж Жанчивдорж

«Истории» (The Stories, Австрия, Франция, Бельгия, Египет, Швеция), реж. Абу Бакр Шоуки

«Думай об Англии» (Think of England, Великобритания), реж. Ричард Хоукинс

«Вены» (Veins, Канада), реж. Рэймонд Сен-Жан

«Версаль» (Versalles, Мексика), реж. Андрес Кларионд.

Впервые в истории кинофестиваля "Темные ночи" (PÖFF) один и тот же фильм завоевал и главный приз, и приз зрительских симпатий – это картина «Хорошая дочь» (The Good Daughter) испанского режиссера Хулии де Пас Сольвас.

Новый художественный фильм режиссера Й. Сенгедоржа «Художник по стенам» (The Muralist) был отобран в основной конкурс кинофестиваля и получил премию NETPAC. Это приз жюри Сети по продвижению азиатского кино (NETPAC).

«Художник по стенам» (The Muralist)

Изгнанный художник возвращается в Монголию, чтобы создать свою последнюю фреску, сталкиваясь с воспоминаниями, потерями и городом, который его забыл.

Баяраа, измученный непогодой художник-монументалист, когда-то познавший славу в Европе, возвращается в Монголию лишь с коробкой красок, палаткой на крыше и верной бродячей собакой. Каждый день он спускается по стене заброшенной фабрики, покрывая её разрушающийся бетон масштабными фресками с мифическими монгольскими пейзажами. За ним наблюдает сардонический воздушный шар, одновременно совесть, товарищ и сказка. Когда власти объявляют о скором сносе фабрики, Баяраа решает оставить свой шедевр. Но глубокая борьба кроется внутри: давно забытая рана жены и дочери, которых он бросил ради искусства.

Вернувшись на PÖFF после прошлогодней победы с фильмом «Водитель из безмолвного города» (Silent City Driver), режиссёр Сэнгэдорж Жанчивдорж создаёт визуально захватывающую медитацию на тему памяти, непостоянства и примирения, отличающуюся неспешным ритмом и живописным взглядом на композицию. «Фреска-монументалист», основанная на тихой, мощной центральной игре, передает как суровость города в переходном периоде, так и стойкость воображения, подтверждая статус Сэнгэдоржа как одного из самых самобытных кинематографистов Монголии. Этот фильм, гимн упорному выживанию искусства, задаётся вопросом, что мы предпочитаем сохранять, когда всё остальное построено на заимствованном времени.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения