Проведена оценка системы E-Mongolia с точки зрения соблюдения прав человека

В 2024 году Национальная комиссия по правам человека провела открытый публичный обзор «Права человека и технологии» с целью анализа и оценки рисков для прав человека в работе монгольской системы регистрации актов гражданского состояния, платформы E-Mongolia, электронной инфраструктуры правительства для обслуживания граждан, системы передачи данных HUR и системы идентификации DAN.

Международные эксперты оказали консультативные услуги в ходе открытого публичного обзора, и по приглашению Национальной комиссии по правам человека Монголии (НКПЧМ) с 16 по 29 октября 2024 года в Монголии работал доктор Кристоф Сперфельдт, старший преподаватель и международный консультант из Университета Маккуори, Австралия.

В рамках текущего публичного обзора «Права человека и технологии» НКПЧМ оценивает правовую и технологическую основу системы E-Mongolia и цифровизацию регистрации актов гражданского состояния.

С 3 по 4 ноября международный консультант доктор Кристоф Сперфельдт, старший преподаватель Университета Маккуори в Австралии, посетил Улан-Батор для работы над результатами и рекомендациями исследования. В ходе своего визита доктор Сперфельдт сотрудничал с юридическими и технологическими командами PricewaterhouseCoopers (PwC), e-Mongolian Academy, Национальным институтом государственного образования и другими отраслевыми экспертами.

В дополнение к этой основной оценке соблюдения прав человека НКПЧМ провела социологическое исследование доступности, удобства использования и пользовательского опыта системы e-Mongolia. Опрос, проведенный при поддержке международной консалтинговой компании Dalberg и Независимого исследовательского института, охватил 5000 пользователей из города Улан-Батора и четырех аймаков.

Результаты показали, что система в целом эффективна и удобна: 96 процентов респондентов отнеслись к ней положительно, 48 процентов заявили, что она сокращает расходы по сравнению с личным посещением государственных учреждений, а многие подчеркнули ее способность экономить время и бумагу. Однако исследование также показало, что понимание пользователями вопросов защиты персональных данных остается недостаточным.

Публичное обсуждение, посвященное оценке соблюдения прав человека и цифровизации регистрации актов гражданского состояния, запланировано на 2 декабря. Оценка проводится при финансовой поддержке правительства Австралии и является ключевым компонентом надзора НКПЧМ за технологиями и правами человека в Монголии.

источник: MiddleAsianNews

