Посольство Монголии отмечает 35-летие установления дипломатических отношений с Кореей

CentralAsia (MNG) - В пятницу посольство Монголии в Сеуле организовало прием по случаю 863-й годовщины со дня рождения Чингисхана, которая отмечается как День монгольской гордости, и 35-летия установления дипломатических отношений между Кореей и Монголией.
«История отношений между нашими двумя странами простирается далеко за пределы современной эпохи», — заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Корее Сухболд Сухээ. Он отметил, что корейско-монгольские отношения восходят к 995 году, и высоко оценил стремительный рост современного сотрудничества: товарооборот достиг $670 млн, количество прямых авиарейсов достигло 100 в неделю, а в Корее обучаются более 17 000 монгольских студентов.
Посольство обязалось развивать стратегическое партнерство с Кореей в таких секторах, как важнейшие полезные ископаемые, искусственный интеллект и другие передовые технологии.
На приеме также была представлена монгольская культура: от демонстрации каллиграфии до выступлений на традиционном инструменте морин хуур, а также выступления студенческого хора Международной монгольской школы и известных монгольских оперных певцов.