Монголия и Швейцария подписали соглашение по климату на COP30

CentralAsia (MNG) - Соглашение между правительством Монголии и Федеральным советом Швейцарской Конфедерации о сотрудничестве в рамках Парижского соглашения Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата было официально подписано в Белене (Бразилия) 21 ноября 2025 года в рамках COP30. Об этом сообщается на странице посольства Монголии в Женеве в Facebook.

Соглашение подписали министр окружающей среды и изменения климата Монголии г-н Батбаатар Бат и министр окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций Швейцарии г-н Альберт Рости, после чего состоялся плодотворный обмен мнениями о двусторонних отношениях между двумя странами.

В ходе исторического государственного визита Ее Превосходительства г-жи Виолы Амхерд, президента Швейцарской Конфедерации, в Монголию в августе 2024 года, посвященного 60-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, обе стороны подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества, особенно в борьбе с изменением климата.

С момента этого знаменательного события соответствующие органы Монголии и Швейцарии активно участвовали в переговорах по завершению работы над всеобъемлющим документом о сотрудничестве для совместных действий и долгосрочного партнерства.

