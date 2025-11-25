В Тегеране отметили День национальной гордости Монголии

CentralAsia (MNG) - Почетный консул Монголии в Исламской Республике Иран Арман Мохагег 21 ноября устроил в Тегеране прием в честь 863-й годовщины со дня рождения Чингисхана и Дня национальной гордости Монголии.

В своем выступлении почетный консул Мохагег объявил о планах организации в следующем году в Иране культурных мероприятий, посвященных 820-летию основания Великой Монгольской империи и 770-летию создания Ильханата.

Министр иностранных дел Монголии г-жа Батцэцэг Батмөнх зачитала виртуальное поздравительное послание, в котором подчеркнула давние дружеские связи, культурные связи и успехи в торгово-экономическом сотрудничестве.

На приёме присутствовали представители международных организаций, дипломатического корпуса, деловых кругов и граждане Монголии, проживающие в Иране. Как сообщает Министерство иностранных дел, это мероприятие наглядно продемонстрировало значимость 863-й годовщины со дня рождения Великого Чингисхана и Дня национальной гордости – праздника, объединяющего монгольский народ чувством гордости и солидарности, а также способствующего дальнейшему укреплению традиционных дружеских отношений между Монголией и Ираном.

