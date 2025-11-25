Западные СМИ: Мирный план Трампа по Украине сократили с 28 до 19 пунктов. Что из него убрали?

переговоры США и Украины в Женеве

CentralAsia (CA) - План США по завершению конфликта между Россией и Украиной был существенно пересмотрен на переговорах в Женеве: его уменьшили с 28 до 19 пунктов, сообщили источники Financial Times, знакомые с ходом обсуждений. Это произошло после того, как Киев и его европейские союзники указали на неприемлемость ряда требований в документе.

«Мирного плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует. Часть пунктов была изъята, часть — изменена», — подтвердил советник главы Офиса президента Украины Александр Бевз. Он подчеркнул, что ни одно замечание Киева не осталось без реакции.

The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между американской и украинской делегациями в Швейцарии сообщает, что из обновленного проекта мирного плана исключили положения, касающиеся американо-российских отношений, не связанных непосредственно с урегулированием украинского конфликта.

По данным издания, Киев также добивался, чтобы вопрос членства в НАТО рассматривался в рамках процедур самого альянса, где вступление решается консенсусом государств-членов. По сути, это исключает идею о праве вето на будущее расширение НАТО, содержащуюся в первоначальном проекте, отмечает WP.

Чувствительные территориальные вопросы Владимир Зеленский планирует обсудить с Дональдом Трампом, сообщил Politico источник, знакомый с итогами переговоров. По данным WP, это может быть как визит, так и телефонный звонок.

Из последней версии проекта, по данным Bloomberg, также исчез пункт о выделении около $100 млрд из замороженных российских активов на создание Фонда восстановления Украины под контролем США. Европейские чиновники положительно оценили это изменение, поскольку предыдущая версия предусматривала передачу 50% прибыли США и направление неизрасходованных средств в американо-российский инвестиционный фонд.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что после переговоров в Женеве в мирном плане стало меньше пунктов, чем раньше: «Уже не 28».