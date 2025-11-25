Армения не примет участие в саммите ОДКБ в Бишкеке, - Кремль

Иллюстративное фото

CentralAsia (KG) - Представителей Армении не будет на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. На саммите планируется обсудить проблемы международной и региональной безопасности, добавил он.

«Что касается Армении, то эта сторона участвовать не будет, но ее представители сообщили организаторам, что они не против принятия на встрече согласованных документов»,— сказал Юрий Ушаков журналистам.

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 27 ноября.

Участие Армении в работе ОДКБ заморожено с февраля 2024 года. В июне армянский МИД заявил, что окончательное решение о членстве в ОДКБ будет принято, если партнеры, не сделают политических заявлений относительно действий Азербайджана на территории Армении.

