Путин и Жапаров пообщаются тет-а-тет, - Ушаков о программе госвизита

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин посетит Кыргызстан с государственным визитом 25–27 ноября. Это подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Во вторник начинается государственный визит президента Российской Федерации в Кыргызскую Республику. Этот визит организован, естественно, по приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова и пройдет в течение двух дней», - рассказал представитель Кремля.

Он уточнил, что сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности запланирована в Бишкеке на 27 ноября.

Ушаков рассказал, что программа визита начнется 25 ноября вечером.

«По прибытии в Бишкек нашего президента у трапа встретит президент Кыргызстана Жапаров. Они вместе поедут возлагать венок к Вечному огню, это на площади Победы», - сказал представитель Кремля.

После этого, по его словам, два президента пообщаются в неформальной обстановке в резиденции «Ала-Арча». «Это будет неформальный разговор именно двух президентов в формате тет-а-тет», - уточнил он.

«На следующий день, в среду, 26 ноября, в «Ынтымак Ордо» состоится церемония официальной встречи. После чего там же, в этом дворце, пройдут российско-кыргызские переговоры, в ходе которых запланировано обсуждение ключевых вопросов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. Лидеры обменяются мнениями по наиболее актуальном для нас сюжетам», - добавил помощник президента.

В частности, по его словам, в ходе переговоров в расширенном составе будут затрагиваться вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, образовательной сферах, а также в сферах здравоохранения и миграции. По этим темам будут докладчики с обеих сторон.

В российскую делегацию войдут вице-премьер Алексей Оверчук (возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию), глава МВД Владимир Колокольцев, министр спорта Михаил Дегтярев, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр науки Валерий Фальков, министр энергетики Сергей Цивилев. От администрации президента в делегацию войдут Юрий Ушаков, заместители главы администрации президента Дмитрий Песков и Максим Орешкин. Кроме того, в российской делегации – глава Роспотребнадзора Анна Попова, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, замглавы ФСВТС Михаил Бабич, а также представители бизнеса – Роман Абрамович, Муса Бажаев, Петр Фрадков и др.

По итогам переговоров президенты России и Кыргызстана подпишут совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства в условиях стремительно меняющегося мира. В этом документе поставлены масштабные задачи по дальнейшему укреплению двусторонних связей на долгосрочную перспективу, отметил Ушаков. Также будет заключен ряд межправительственных и коммерческих документов: семь документов охватывают сотрудничество в сферах образования, экономики, здравоохранения, миграции, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и др. После обмена подписанными документами главы государств выступят с заявлениями. Затем состоится государственный прием.