Токаев примет участие в саммите ОДКБ в Бишкеке

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26-27 ноября посетит Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, сообщила пресс-служба Акорды.

Сессия совета намечена на 27 ноября.

Согласно информации ОДКБ, участники обсудят актуальные вопросы совместной работы, включая укрепление сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции. Планируется принять декларацию, в которой будут отражены консолидированные позиции государств-членов по актуальным вопросам безопасности, а также рассмотреть кандидатуру генерального секретаря ОДКБ на предстоящий трёхлетний период – с 2026 по 2029 год. Сейчас этот пост занимает Имангали Тасмагамбетов.

