Шесть человек погибли, пятеро пострадали в ДТП на трассе Алматы – Бишкек

- Казахстан, происшествия
- 11:41, 25 ноября 2025
- Просмотров: 6149 Кыргызча
CentralAsia (KZ) - Смертельное ДТП произошло вечером 24 ноября на 65-м км трассы Алматы – Бишкек в Алматинской области, погибли шесть человек, сообщили в Департаменте полиции региона.
По предварительным данным, 23-летний водитель автомашины Audi, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с Toyota.
«В результате ДТП оба водителя и трое пассажиров скончались на месте от полученных травм. Ещё один пассажир был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, скончался в медицинском учреждении. Кроме того, пятеро пассажиров получили различные травмы и находятся под наблюдением врачей», – говорится в сообщении ДП Алматинской области.
Полиция проводит расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ход следствия находится на особом контроле руководства департамента полиции Алматинской области.