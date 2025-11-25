Шесть человек погибли, пятеро пострадали в ДТП на трассе Алматы – Бишкек

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Смертельное ДТП произошло вечером 24 ноября на 65-м км трассы Алматы – Бишкек в Алматинской области, погибли шесть человек, сообщили в Департаменте полиции региона.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомашины Audi, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с Toyota.

«В результате ДТП оба водителя и трое пассажиров скончались на месте от полученных травм. Ещё один пассажир был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, скончался в медицинском учреждении. Кроме того, пятеро пассажиров получили различные травмы и находятся под наблюдением врачей», – говорится в сообщении ДП Алматинской области.

Полиция проводит расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ход следствия находится на особом контроле руководства департамента полиции Алматинской области.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения