«Список Айки»: Организаторша эскорт-услуг в Алматы вышла на свободу

CentralAsia (KZ) - В Абайской области суд удовлетворил ходатайство блогера Love Айки об отсрочке наказания и выпустил под пробационный контроль, сообщила пресс-служба государственного органв.

Суд учёл, что девушка имеет малолетнего ребёнка, положительно характеризуется, содержится на облегчённых условиях и не имеет долгов. Айку освободили под пробационный контроль, а исполнение оставшейся части наказания отложили на два года.

Love Айка стала известной из-за опубликованного в сети списка клиентов – среди них были известные личности. 21 мая 2024 года Ауэзовский районный суд Алматы признал ее виновной в сводничестве. В 2020–2023 годах Айка предоставляла клиентам девушек для интимных услуг, получая за это процент – лично или через пособника. В деле фигурировали 52 эпизода. Кроме того, девушке инкриминировали незаконное хранение наркотиков – при задержании у неё изъяли мефедрон. Суд назначил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

В декабре 2023 года в интернете появился так называемый «список Айки» с личными данными клиентов казахстанских эскортниц. После публикации МВД инициировало служебное расследование по факту утечки, позже материалы передали в Антикор.

