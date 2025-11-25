Россия и Украина обменялись ракетными ударами, есть погибшие

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Над территорией России на 25 ноября сбиты 249 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

116 дронов уничтожили над акваторией Черного моря, 76 — над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, 16 — над Ростовской областью, семь — над Брянской областью, по четыре — над Курской областью и акваторией Азовского моря, два — над Белгородской, один — над Липецкой.

В Таганроге в результате атаки дронов погибли три человека, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Еще 10 жителей города и Неклиновского района области получили различные ранения. В регионе повреждены лакокрасочный цех, складское помещение, социальные объекты, четыре многоквартирных жилых дома, 12 частных жилых домов, четыре автомобиля.

По данным телеграм-канала Astra, пожар в Таганроге возник в районе взлетно-посадочной полосы рядом с авиастроительным предприятием ТАНТК им. Г. М. Бериева.

Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак со стороны Украины, заявил глава региона Вениамин Кондратьев. В результате ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

В Новороссийске четыре человека госпитализированы с осколочными ранениями, уточнил глава города Андрей Кравченко. По данным Кондратьева, в селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов, один человек госпитализирован.

В совою очередь, власти Украины сообщили, что РФ в ночь на 25 ноября нанесла массированный удар беспилотниками и баллистическими ракетами по Киеву. В результате атаки погибли шесть человек, сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), еще шесть жителей получили ранения, а 18 были спасены. Под удар попали 9-этажный жилой дом в Днепровском районе украинской столицы, а также 22-этажный — в Печерском. В обоих случаях вспыхнули пожары, разрушены квартиры на нескольких этажах. Спасатели начали демонтаж сооружений и проводят поиски людей под завалами.

Также атаке подверглась Киевская область. В Белой Церкви в результате падения российских беспилотников и ракет повреждения получили многоэтажки. Один человек погиб, еще один получил ранения, сообщил глава Белоцерковского городского совета Владимир Вовкотруб. По данным Минэнерго Украины, целью ночной атаки России стала энергетическая инфраструктура. В ведомстве отметили, что планируют провести осмотр поврежденных объектов для оценки масштабов разрушений, как только позволит ситуация с безопасностью.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в ночь на вторник российские военные ударили по Украине 22 ракетами разных типов, в том числе аэробалистическими, и более 460 дронами.