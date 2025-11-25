Белый дом: Большинство пунктов мирного плана по Украине согласовано

CentralAsia (CA) - Большинство пунктов плана по прекращению конфликта России с Украиной, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа, согласованы, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает CNN.

«Осталось всего несколько разногласий, над ними наши команды продолжают работать», — заявила Левитт.

«РБК-Украина» 24 ноября сообщало со ссылкой на источники, что украинской и американской делегациям накануне на встрече в Женеве удалось согласовать большинство пунктов мирного плана США, а значительную часть спорных — скорректировать.

Вопросы территорий и вступления в НАТО, писало издание, должны будут обсуждать Зеленский и Трамп при личной встрече. В свою очередь Reuters писал в понедельник, что Зеленский может приехать в Вашингтон до конца недели.

При этом Левитт, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского пока не запланирована.

Левитт подчеркнула, что Трамп «сохраняет надежду и оптимизм» в отношении мирного соглашения с Украиной. «Я знаю, что наши команды работают круглосуточно, чтобы попытаться завершить эту сделку», — сказала она.

Мирный план был подготовлен, по информации издания Axios, спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и спецпредставителем российского президента Кириллом Дмитриевым. Украинская сторона в работе над ним участия не принимала. План, в частности, предполагает переход всего Донбасса под контроль России, сокращение численности ВСУ и отказ Украины от вступления в НАТО.