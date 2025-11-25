На Таиланд обрушился мощный шторм. Хатъяй затоплен, есть погибшие

CentralAsia (CA) - На юг Таиланда обрушился шторм, который случается раз в 300 лет, вызвав паводковые воды высотой более восьми футов (2,5 метров), сообщает CNN.

По данным Министерства здравоохранения, по меньшей мере 19 человек погибли на юге Таиланда, в основном из-за ударов током и несчастных случаев, связанных с наводнениями.

Самый сильный дождь прошёл в городе Хатъяй, крупном транспортном и торговом центре провинции Сонгкхла, где, по данным Королевского департамента ирригации страны, прошёл «самый сильный дождь за 300 лет». Эта цифра говорит о том, насколько редки подобные ливни: вероятность их возникновения составляет один раз в 300 лет, сообщили официальные лица CNN.

По состоянию на понедельник, девять провинций на юге Таиланда всё ещё остаются под наводнением, затронув более 127 000 домохозяйств, по данным местных властей. В некоторых районах выпало почти 400 миллиметров (40 см) осадков, что усугубляется разливами рек и внезапными паводками.

В Хатъяе уровень воды достигал 2,5 метров, затопляя город и затапливая дома. На фотографиях из города видны целые дороги, затопленные водой, полузатопленные дома и спасатели на лодках, спасающие жителей и доставляющие продовольствие.

В местной больнице частично отключены электричество и водоснабжение. На третьем этаже, в отделении для новорождённых, остаются около 30 младенцев, родители которых не могут добраться до больницы из-за прекращённого транспортного сообщения. Медсёстры работают в затемнённых помещениях, используя переносные лампы и вентиляторы.

По словам персонала, нарастающая вода уже достигла второго этажа здания. В больнице находятся около 500 человек, включая 200 стационарных пациентов. Медики просят власти обеспечить больницу питьевой водой и усилить помощь.

Департамент ирригации сообщил, что вместе с другими ведомствами направляет технику, устанавливает десятки насосов и гребных винтов для ускоренного отвода паводковых вод в озеро Сонгкхла и Сиамский залив. Власти ожидают, что после прекращения дождей уровень воды начнёт постепенно снижаться, однако сохраняют особую бдительность в низинах.

Ливни накрыли и соседние страны. В Малайзии более 15 тыс. человек размещены в убежищах, в центральном Вьетнаме в результате наводнений и оползней за неделю погибли 91 человек, без электричества остались 1,1 млн домов и предприятий.

