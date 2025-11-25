Для борьбы со смогом в Ташкенте восстановят арыки и создадут искусственные водоемы

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте для борьбы со смогом и для улучшения экологии города в целом планируется реализовать комплекс мер в рамках проекта «Тоза хаво» («Чистый воздух»). В частности, власти намерены восстановить часть старой арычной системы, разрушенной в предыдущие годы, а также создать 12 новых искусственных водоемов. Об этом рассказал глава Национального комитета по экологии и изменению климата Узбекистана Азиз Абдухакимов, сообщает «Газета.uz».

Среди других инициатив внедрение автономных систем для сбора дождевой воды и использование бытовых стоков из многоэтажек для полива зеленых насаждений. Причем предлагается ввести субсидии, выдаваемые за установку необходимых фильтров.

Чиновники отметили, что некоторые меры по очищению атмосферы столицы республики уже действуют. Так, были мобилизованы все 56 имеющихся в городе водовозов, которые круглосуточно моют улицы, деревья и тротуары. Впрочем, машин недостаточно, поэтому стоит задача в срочном порядке приобрести еще как минимум 140 единиц поливочной техники.

Кроме того, несмотря на окончание сезона, вновь запустили 43 фонтана, большинство из них работают день и ночь. Активирована и система полива газонов. Экологи уверены, что фонтаны создают локальный микроклимат и помогают снизить уровень пыли, особенно при замкнутой циркуляции воды. В связи с чем планируется удвоить число подобных объектов и установить норму, согласно которой на каждые 2000 квадратных метров появится фонтан или искусственный водоем.

Среди долгосрочных мер — увеличение зеленых зон. Здесь власти намерены до 30 ноября 2026 года создать в Ташкенте и пригородах два новых ботанических сада и два дендрологических парка. А вблизи Малой кольцевой дороги организуют «зеленый коридор».

Как признались в комитете, анонсированный ранее масштабный проект восстановления «зеленого пояса» столицы площадью 1300 гектаров приостановили из-за нехватки финансирования. Теперь же работы возобновятся, на это выделено $25 млн.

Представители ведомства перечислили еще ряд инициатив, направленных на улучшение атмосферы в Ташкенте.

В их числе:

перевод всех тепличных хозяйств на газ (возможно, в обязательном порядке);

ужесточение ответственности за сжигание шин, мазута и смесей в отопительных целях;

окончательный запрет использования бензина марки АИ-80 (его продажу прекратят в стране с 1 января 2026 года);

модернизация теплоэлектростанций, предполагающая резкое сокращение объема выбросов вредных веществ в воздух;

внедрение экологических стикеров для автомобилей (вводится с 1 апреля 2026-го), стимулирование перехода на экологически чистые машины, включая средства общественного транспорта;

ужесточение требований к застройщикам в плане обеспечения зеленых насаждений и организации станций мониторинга воздуха;

повышение штрафов за нанесение ущерба экологии в 5-10 раз.

Также необходимо усилить контроль за соблюдением всех норм. В этой связи экологическая инспекция реорганизована в Экополицию с расширенными полномочиями. Кроме того, планируется вернуть в ведение государства ситуацию с полигонами бытовых отходов, разработать кадастр загрязнений, который позволит фиксировать источники выбросов в режиме реального времени.

«Последние три-четыре дня стали для нас очень серьезным “звоночком”. Теперь, когда в следующий раз какой-нибудь инвестор придет и скажет: “Давай, срочно построю тебе завод”, — многие уже задумаются. Как это повлияет на нашу экологию? <…> Постепенно начался процесс, когда важно не только обеспечить рабочие места, но и учитывать экологические аспекты», — подчеркнул Абдухакимов.

В начале 2024 года, когда Ташкент также задыхался от смога, узбекские чиновники предлагали программу действий по решению проблемы. В ней были такие пункты, как отказ от бензина АИ-80, создание улиц, свободных от транспорта, запрет предприятиям на использование угля и мазута, создание искусственных водоемов и «зеленого пояса», установка пылегазоочистного оборудования на промышленных объектах и прочее.

Судя по обновленной «дорожной карте», куда вошли и старые инициативы, многое из запланированного почти два года назад не реализовано до сих пор.