экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Указом Касым-Жомарта Токаева Мишээл награждена орденом «Достық» ІІ степени. Видео

CentralAsia (MNG) -  

24 ноября в Акорде участникам мегапроекта Silk Way Star вручили награды от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В Акорде от имени Президента страны государственный советник Ерлан Карин торжественно вручил высокие награды участникам и организаторам престижного международного конкурса Silk Way Star.

орден «Достық» ІІ степени
орден «Достық» ІІ степени

За значительные достижения в сфере музыкального искусства, а также вклад в укрепление дружбы между народами орденом «Достық» ІІ степени (орден «Дружба» ІІ степени) награждена победительница конкурса Silk Way Star Мишээл Джозеф, представляющая Монголию. Также благодарностью Главы государства отмечен ряд участников и организаторов проекта.

Государственный советник выразил благодарность главным организаторам проекта – Телерадиокомплексу Президента Республики Казахстан и Медиакорпорации Китая China Media Group. Ерлан Карин подчеркнул, что музыкальный конкурс Silk Way Star состоялся как успешный международный проект, ещё больше укрепил дружбу между странами региона и продемонстрировал единство традиций и ценностей наших народов.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com