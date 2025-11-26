Указом Касым-Жомарта Токаева Мишээл награждена орденом «Достық» ІІ степени. Видео

CentralAsia (MNG) -

24 ноября в Акорде участникам мегапроекта Silk Way Star вручили награды от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В Акорде от имени Президента страны государственный советник Ерлан Карин торжественно вручил высокие награды участникам и организаторам престижного международного конкурса Silk Way Star.

орден «Достық» ІІ степени

За значительные достижения в сфере музыкального искусства, а также вклад в укрепление дружбы между народами орденом «Достық» ІІ степени (орден «Дружба» ІІ степени) награждена победительница конкурса Silk Way Star Мишээл Джозеф, представляющая Монголию. Также благодарностью Главы государства отмечен ряд участников и организаторов проекта.

Государственный советник выразил благодарность главным организаторам проекта – Телерадиокомплексу Президента Республики Казахстан и Медиакорпорации Китая China Media Group. Ерлан Карин подчеркнул, что музыкальный конкурс Silk Way Star состоялся как успешный международный проект, ещё больше укрепил дружбу между странами региона и продемонстрировал единство традиций и ценностей наших народов.

