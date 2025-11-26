Монголия впервые избрана в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО

В ходе 25-й сессии Генеральной ассамблеи государств — участников Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия Монголия выдвинула свою кандидатуру на выборах в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в Париже 24 ноября 2025 года. Таким образом, она впервые была избрана членом Комитета на срок 2025-2029 годов.

Выборы проходили в два этапа. На первом этапе голосование проводилось за места, выделенные каждой региональной группе. Швейцария была избрана от группы I, Азербайджан – от группы II, Гренада и Перу – от группы III, Того и Танзания – от группы Va, а Кувейт – от группы Vb. Однако страны, не прошедшие отбор в этом раунде, участвовали в следующем раунде за 5 открытых мест. Поскольку в этом году в Азиатско-Тихоокеанской группе IV места не были распределены, Монголия конкурировала с 11 другими странами за открытое место. В ходе голосования за 5 открытых мест Армения получила 105 голосов, Монголия — 97, Бангладеш — 84, Чешская Республика — 81 и Польша — 42 голоса соответственно и были избраны членами Комитета всемирного наследия.

Второе место Монголии среди всех кандидатов является историческим достижением, которое является результатом международной репутации нашей страны, скоординированной пропагандистской работы, последовательной политики и коллективных усилий.

Межправительственный комитет по всемирному наследию, созданный в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО об охране природного и культурного наследия мира 1972 года, является авторитетным международным органом, состоящим из 21 государства-члена, который выполняет важные функции, такие как включение объектов в Список всемирного наследия и исключение из него, принятие решений о сохранении и защите включенных в Список объектов, распределение финансирования и обеспечение реализации Конвенции.

Избрание Монголии в качестве члена Комитета дает ей возможность активно поддерживать реализацию Конвенции на международном уровне, всесторонне высказывать свою позицию по вопросам, касающимся нашей страны, и непосредственно участвовать в обсуждении рекомендаций и решений. Это также важно для повышения потенциала национальных экспертов в области культурного и природного наследия, углубления международного сотрудничества и укрепления репутации Монголии на мировом уровне.

Избрание в этот высокоответственный комитет является важным событием, которое поднимает позиции Монголии на международной арене на новый уровень и подтверждает активный и значимый вклад нашей страны в коллективные усилия по защите мирового культурного и природного наследия.

Монголия присоединилась к Конвенции в 1990 году. В категории «Культурные объекты» Монголия включила в Конвенцию культурный ландшафт долины реки Орхон, петроглифические комплексы Монгольского Алтая, Большой Бурхан-Халдун и гору, окружающие их священные ландшафты, а также памятники из оленных камней и связанные с ними памятники бронзового века; а в категории «Природные объекты» – Убсунурскую котловину и ландшафты Даурии. По данным Министерства иностранных дел, эти объекты способствуют развитию устойчивого туризма, сохранению исторического, культурного и природного наследия Монголии и расширению археологических исследований.

