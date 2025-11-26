11-летний мальчик выиграл чемпионат Монголии по шахматам среди взрослых
Национальный чемпионат Монголии по шахматам среди взрослых прошел во Дворце Независимости 22–23 ноября 2025 года.
По данным Государственного комитета по физическому воспитанию и спорту, 11-летний АНАНД Цогтбилэг занял первое место в мужском рапиде, набрав 8,5 очков в 9 турах без поражений.
В женском рапиде победу одержала международный мастер 20-летняя МӨНГӨНЗУЛ Бат-Эрдэнэ, набравшая 7,5 очков в 9 турах.
Победители 13-го турнира по рапиду, 19-го турнира по блицу среди мужчин и 16-го турнира по блицу среди женщин получат право принять участие в чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдет в следующем месяце в Дохе, Катар.
