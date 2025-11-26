11-летний мальчик выиграл чемпионат Монголии по шахматам среди взрослых

CentralAsia (MNG) -

Национальный чемпионат Монголии по шахматам среди взрослых прошел во Дворце Независимости 22–23 ноября 2025 года.

По данным Государственного комитета по физическому воспитанию и спорту, 11-летний АНАНД Цогтбилэг занял первое место в мужском рапиде, набрав 8,5 очков в 9 турах без поражений.

В женском рапиде победу одержала международный мастер 20-летняя МӨНГӨНЗУЛ Бат-Эрдэнэ, набравшая 7,5 очков в 9 турах.

Победители 13-го турнира по рапиду, 19-го турнира по блицу среди мужчин и 16-го турнира по блицу среди женщин получат право принять участие в чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдет в следующем месяце в Дохе, Катар.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения