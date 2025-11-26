ЕС: Малый бизнес Монголии переключается на зеленое будущее

справа: Батбаяр Хатанбаатар

Европейский Союз продолжает оказывать значительную реальную помощь и поддержку малому и среднему бизнесу Монголии.

«От интеллектуального мониторинга энергопотребления до безотходного производства: ММСП доказывают, что устойчивое развитие — это практическое решение экономических проблем», — Европейский союз.

Переход к зелёному будущему может начаться с простого практического вопроса: «Как нам сэкономить воду?» или «Как нам сократить расходы?». Эти вопросы стали отправной точкой для Батбаяра Хатанбаатара, основателя Iromik LLC, небольшой компании по производству чили-масла. Стремясь к эффективности, его компания, как и многие другие, стала пионером в области циклической экономики в Монголии. От интеллектуального мониторинга энергопотребления до безотходного производства, многие микро-, малые и средние предприятия (ММСП) доказывают, что устойчивое развитие — это практическое решение экономических проблем.

масло-чили

Благодаря поддержке проекта «Переключение на зеленую экономику» (SOGE), реализуемого организацией People in Need в партнерстве с Ассоциацией устойчивого финансирования Монголии, Development Solutions и Caritas Czech Republic, а также финансируемого программой Европейского Союза SWITCH-Asia, эти предприятия становятся образцами того, как инновации малого масштаба могут способствовать переходу страны к ресурсоэффективной экономике с низким уровнем выбросов углерода.

Фабрика Батбаяра расположена на окраине Улан-Батора. Внутри свет в коридорах включается только при прохождении человека. Умные розетки отслеживают потребление электроэнергии по телефону. Картонные коробки аккуратно сложены для переработки.

«Раньше мы не знали, что такое зелёное производство или экономика замкнутого цикла», — пояснил он. «Теперь это часть нашей повседневной работы». Он указывает на утеплённые стены и улыбается. «Я думаю, к 2030 году станет реально отапливать всё здание, используя только возобновляемую энергию. Наше предприятие может стать образцовым малым и средним предприятием, своего рода зелёной лабораторией для небольших производителей».

Зеленая поддержка, которая имеет значение

Iromik LLC является одним из 23 предприятий малого и среднего бизнеса, получающих индивидуальные консультации и подготовку к аудиту в рамках проекта SOGE. Проект оказывает поддержку монгольским предприятиям во внедрении методов экономики замкнутого цикла, сокращении выбросов и подготовке первой в стране национальной системы экомаркировки, соответствующей международным стандартам. За последние три года проект охватил почти 1800 малых и средних предприятий, помогая им внедрять принципы устойчивого проектирования, сокращения отходов и эффективного использования ресурсов.

Когда компания Iromik LLC вошла в программу акселерации зеленого перехода SOGE, Батбаяр присоединился к ней и выиграл конкурс грантов. «Мы не сделали ничего экстраординарного, — вспоминал он, — но мы серьёзно отнеслись к совету и вложили средства в изоляцию». Вырученные средства пошли непосредственно на утепление его завода 10-сантиметровым слоем пены высокой плотности. «Малые производители редко задумываются об этом, — пояснил он. — Но это изменило всё: уменьшились потери тепла, снизилось потребление энергии и появилось более комфортное рабочее пространство».

Он также получил прямые консультации от технических экспертов SOGE, которые помогли ему с документацией, энергетическим мониторингом и подготовкой к аудиту. «Мы никогда даже не слышали о таких вещах, как оценка деградации почвы или пороговые значения содержания тяжёлых металлов», — добавил он. «Теперь мы понимаем, что они означают и как их измерять».

От исследований к реальным продуктам

В Улан-Баторе пищевой технолог Оюунчимэг Даваа из Magic Foods LLC управляет небольшой фабрикой, наполненной ароматом свежеиспеченного печенья. «Я не хотела, чтобы моё исследование осталось на бумаге», — сказала она. «Я изучала дикие ягоды Монголии и обнаружила, что оставшаяся кожица и семена обладают невероятной питательной ценностью».

Оюунчимэг Даваа

Ее компания перерабатывает эти побочные продукты, которые обычно выбрасываются после отжима сока или масла, в мучное печенье, богатое антиоксидантами, омега-7 и фолиевой кислотой.

«Мы производим функциональные продукты питания из ингредиентов, которые в противном случае были бы выброшены», — пояснила она.

Как и Iromik, Magic Foods входит в число 23 предприятий, получающих прямую поддержку SOGE. «Весной прошлого года они проводили один из таких конкурсов, и мы заняли третье место», — продолжила г-жа Оюунчимэг. «Мы получили грант, на который купили специальную машину — сепаратор семян и шелухи. Судя по всему, в Монголии всего две такие машины».

Новое оборудование позволяет ей отделять и повторно использовать каждую часть ягоды практически без отходов. Само производство печенья практически не требует воды, всего 1–5 литров в день на чистку, а ее печь потребляет меньше энергии, чем стандартные промышленные модели. Благодаря SOGE она познакомилась и обменялась идеями с другими представителями ММСП. «Мы учились друг у друга управлять энергией, документировать наши процессы и даже изучать возможности совместного партнёрства. Это был ценный опыт», — сказала она.

Растущее движение

Оба предпринимателя представляют растущую волну малого бизнеса, доказывающую, что устойчивое развитие может быть практичным и прибыльным. В настоящее время Батбаяр и Оюунчимэг проходят аудит по охране окружающей среды, социальной сферы и управлению (ESG), что станет следующим этапом в более широких усилиях Монголии по внедрению принципов циклической экономики.

Примечательно, что Монголия входит в число первых стран, внедривших систему независимой проверки показателей ESG, что стало важным шагом на пути к достоверной и прозрачной отчетности в области устойчивого развития.

Для Iromik сертификация станет подтверждением многолетних усилий по модернизации производства и соблюдению международных стандартов. «Если потребители начнут узнавать маркировку ESG, — говорит Батбаяр, — они поймут, что покупка у местных производителей также способствует сохранению окружающей среды и улучшению жизни их сообщества».

Для Magic Foods получение сертификата откроет экспортные возможности. «Мы готовимся к выходу на такие рынки, как Китай и Япония», — сказала Оюунчимэг. «После сертификации мы получим доказательство того, что монгольская продукция конкурентоспособна на мировом рынке».

«Европейский союз гордится поддержкой приверженности Монголии зеленому росту посредством таких проектов, как SOGE», — заявила посол Европейского союза в Монголии г-жа Ина Марчюлёните. «Предоставление микро-, малым и средним предприятиям (ММСП) возможности внедрять методы устойчивого производства и экомаркировки приближает страну на шаг к ресурсоэффективной экономике замкнутого цикла».

Связывание местных историй с национальной целью

SOGE работает совместно с проектом «Устойчивая переработка пластика в Монголии» (SPRIM), также финансируемым программой ЕС SWITCH-Asia, которая укрепляет системы управления отходами и переработки по всей стране. Вместе они формируют низкоуглеродную экономику замкнутого цикла, улучшая стандарты ведения бизнеса, взаимодействие с общественностью и политические рамки.

«В Монголии зарегистрировано более 80 000 предприятий», — пояснила г-жа Энхцацрал Намхайжанцан, руководитель проекта SOGE в организации People in Need. «Если каждый предпринимает небольшие шаги, экономя энергию, сокращая отходы и внедряя экомаркировку, общий эффект будет колоссальным».

Для Батбаяра эти небольшие шаги уже сделаны. «Мы перерабатываем отходы, экономим электроэнергию и планируем использовать солнечную энергию», — говорит он. Для Оюунчимэг каждое печенье рассказывает одну и ту же историю: «Отходы могут стать ценными, если взглянуть на них по-другому». Для них обоих SOGE дала инструменты и уверенность для устойчивого роста.

Как сказал Батбаяр: «Хорошее дело стоит того, чтобы его продвигать».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

