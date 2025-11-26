экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия отмечает День независимости

CentralAsia (MNG) -  Ровно 101 год назад также была принята первая Конституция нового государства.

Монголия отмечает 101-ю годовщину провозглашения Монгольской Народной Республики и принятия первой Конституции страны.

Согласно закону «О всеобщих праздниках и знаменательных датах», 26 ноября объявлено национальным праздником и отмечается как День независимости.

Ровно 101 год назад на центральной площади Улан-Батора состоялось народное собрание, провозгласившее Монгольскую Народную Республику (МНР) и принявшее первую Конституцию нового государства.

Это стало переломным моментом в политической жизни Монголии, которая, сменив монархию, перешла к республиканской форме правления.

В 1991 году Великий Народный Хурал (парламент) принял решение изменить название страны, и после вступления в силу новой конституции 12 февраля 1992 года МНР стала называться Монголией.

Традиционно в этот день под патронажем премьер-министра Монголии в Доме правительства состоялась церемония принесения присяги гражданина для юношей и девушек, достигших 16-летнего возраста.

