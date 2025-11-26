экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия и Китай будут сотрудничать в переработке сырья животного происхождения

CentralAsia (MNG) -  Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии объявило о планах сотрудничества с Китайской Народной Республикой по внедрению передовых технологий переработки животного и сырья животного происхождения в партнерстве с Промышленно-технологическим парком и Академией наук провинции Хэбэй. Об этом сообщает пресс-служба Министерства продовольствия, сельского хозяйства 

Во встрече приняли участие советник министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Б. Амарсанаа, директор Департамента координации реализации политики легкой промышленности М. Дондогдорж и вице-президент Академии наук провинции Хэбэй Ди Минхуэй.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями и договорились о сотрудничестве по ряду инициатив, включая создание завода по переработке кожи и ветеринарной инспекционной лаборатории.

Было также достигнуто соглашение о разработке плана сотрудничества в сфере лёгкой промышленности, соответствующего долгосрочной и среднесрочной политике развития Монголии и национальным программам. В рамках этой работы в ближайшее время стороны создадут совместную научно-исследовательскую и аналитическую лабораторию.

