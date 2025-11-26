Монголия получила нового министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности

слева: Энхбаяр Жадамба и Бадамсурэн Мягмарсурэн

CentralAsia (MNG) - Новым министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии стал Бадамсурэн Мягмарсурэн.

25 ноября он официально вступил в должность. Бывший министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Энхбаяр Жадамба уже передал ему печать.

Постановлением премьер-министра Монголии Занданшатара Гомбожава министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Энхбаяр Жадамба назначен первым заместителем премьер-министра – министром экономики и развития, а депутат парламента Бадамсурэн Мягмарсурэн – министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности.

В связи с данным назначением первый заместитель премьер-министра – министр экономики и развития Энхбаяр Жадамба передал свои обязанности Бадамсурэну Мягмарсурэну, который назначен министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности.

