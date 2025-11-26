Трамп направил посланников в Россию и Украину для согласования мирного плана. Уиткофф встретится с Путиным в Москве на следующей неделе

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social 25 ноября, что поручил своим представителям встретиться с властями России и Украины, чтобы согласовать финальный вариант мирного соглашения между странами.

В Москву, по его словам, направится специальный посланник президента США Стив Уиткофф, который встретится с Владимиром Путиным. В то же время министр армии Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной.

Трамп заявил, что в последнюю неделю его команда «добилась огромного прогресса в деле прекращения войны между Россией и Украиной».

«Первоначальный 28-пунктный мирный план, разработанный Соединенными Штатами, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и в нем осталось лишь несколько спорных моментов», - написал он.

Трамп добавил, что «с нетерпением» ждет встречи с Зеленским и Путиным в ближайшее время. Однако, отметил американский лидер, встреча будет возможна «только когда соглашение о прекращении этой войны будет окончательным или находиться на завершающей стадии».

Позже беседуя с журналистами на борту самолета Air Force One, президент США сказал, что Уиткофф встретится с Путиным в Москве на следующей неделе. Американский лидер сообщил, что его зять Джаред Кушнер участвует в мирном процессе, и не исключил, что тот может отправиться в Россию вместе с посланником.

Трамп отметил, что для достижения соглашения нет дедлайна.

США и Украина по итогам переговоров, прошеших в Женеве 23 ноября, подготовили обновленный вариант мирного плана. По данным Financial Times, план сократили с 28 до 19 пунктов. Из мирного плана Трампа исключили пункты о численности ВСУ и амнистии сторон за действия во время войны, сообщили источники ABC News. В то же время FT утверждает, что Украина готова сократить численность своих войск до 800 тысяч человек.

Некоторые представители администрации Трампа считают, что изменения в мирном соглашении, выработанные по итогам переговоров в Женеве, могут привести к тому, что президент России Владимир Путин сразу же отвергнет этот план, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на источники.

Владимир Зеленский хочет «как можно скорее» встретиться с Дональдом Трампом, чтобы завершить работу над мирным планом, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Ранее допускалось, что встреча пройдет 27 ноября. Как сообщали источники СМИ, Зеленский и Трамп должны лично обсудить «наиболее чувствительные вопросы», в том числе о территориях и о вступлении Украины в НАТО.

По данным Axios, в Абу-Даби прошли переговоры с участием США, России и Украины. Со стороны США в них участвовал министр армии Дэн Дрисколл.