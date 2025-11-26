Монголия продвигает региональную интеграцию, подписав три документа ЦАРЭС

CentralAsia (MNG) - В ходе 24-й Министерской конференции ЦАРЭС (Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества), состоявшейся 20 ноября 2025 года в Бишкеке (Кыргызская Республика), Монголия подписала три важных документа, направленных на углубление регионального экономического сотрудничества. Соглашения направлены на расширение сотрудничества в сфере торговли, цифрового развития, инноваций и туризма в регионе.

Подписав декларацию о Партнерстве ЦАРЭС по содействию торговле и инвестициям (CARTIF), Монголия подтвердила свою приверженность сокращению торговых барьеров, созданию прозрачной и гибкой нормативно-правовой среды и укреплению взаимосвязанности цепочек поставок. Страна также присоединилась к инициативе «Инновации и венчурные инвестиции» (CIVIC Facility), которая открывает новые возможности для поддержки роста стартапов и технологического сектора, одновременно расширяя доступ к региональным инвестициям. Эта инициатива включает в себя создание и поэтапное расширение региональных фондов.

Кроме того, Монголия заявила о своем намерении присоединиться к меморандуму о цифровом коридоре ЦАРЭС, направленному на улучшение цифровой связности, интернет-инфраструктуры и стандартов кибербезопасности во всем регионе, сообщило Министерство экономики и развития Монголии.

Монголия также одобрила меморандум об интеллектуальном, устойчивом и инклюзивном региональном туризме, способствующем развитию трансграничных туристических продуктов, цифровых визовых услуг и расширению сотрудничества с частным сектором. В совокупности эти документы имеют стратегическое значение для развития региональной интеграции Монголии, модернизации торговли и логистики, укрепления цифровой инфраструктуры, стимулирования инноваций и повышения конкурентоспособности в сфере туризма.

Программа ЦАРЭС представляет собой партнерство 11 стран и партнеров по развитию, работающих вместе над продвижением развития посредством сотрудничества, что ведет к ускоренному экономическому росту и сокращению бедности. Программа является активным организатором практических, ориентированных на результаты региональных проектов и политических инициатив, имеющих решающее значение для устойчивого экономического роста и общего процветания в регионе. С момента своего создания в 2001 году и по состоянию на декабрь 2023 года ЦАРЭС мобилизовал $51602 млрд инвестиций, которые помогли создать мультимодальные транспортные сети, увеличить объемы торговли энергоносителями и повысить безопасность, содействовать свободному перемещению людей и грузов и заложить основу для развития экономических коридоров.

