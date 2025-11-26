Эрдоган предложил провести переговоры по Украине в Стамбуле
- 10:26, 26 ноября 2025
Реджеп Тайип Эрдоган
CentralAsia (CA) - Возможные прямые переговоры России и Украины можно провести в Стамбуле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара поддерживает связь с украинской и российской сторонами по этому вопросу.
Эрдоган сделал это заявление на онлайн-встрече «коалиции желающих», передает Anadolu. Турецкий президент выразил готовность способствовать прямым контактам России и Украины.
24 ноября президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой мирный план президента США Дональда Трампа по Украине. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова содействовать переговорному процессу Москвы и Киева.
