экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Эрдоган предложил провести переговоры по Украине в Стамбуле
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) -  Возможные прямые переговоры России и Украины можно провести в Стамбуле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара поддерживает связь с украинской и российской сторонами по этому вопросу.

Эрдоган сделал это заявление на онлайн-встрече «коалиции желающих», передает Anadolu. Турецкий президент выразил готовность способствовать прямым контактам России и Украины.

24 ноября президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой мирный план президента США Дональда Трампа по Украине. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова содействовать переговорному процессу Москвы и Киева.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com