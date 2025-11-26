В России школы будут передавать в МВД сведения о детях мигрантов

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Российские органы управления образованием будут в обязательном порядке направлять в Министерство внутренних дел сведения о заявках родителей детей-иностранцев на зачисление в школу, а также результаты экзамена по русскому языку, от которого зависит поступит ребенок в учебное заведение или нет.

Такой порядок вступит в силу с 28 января 2026 года, передает пресс-служба Министерства просвещения РФ со ссылкой на соответствующий закон.

Подразумевается, что процесс будет представлять собой двусторонний обмен информацией между ведомствами. Так, МВД станет делиться данными о постановке на миграционный учет или снятии с него детей иностранных граждан, в том числе внесенных в реестр контролируемых лиц, что позволит определять потребности в обучении несовершеннолетних.

В свою очередь Минпросвещения и местные органы управления образованием предоставят подробные сведения о зачислении приезжих в школы или, напротив, о фактах отчисления из учебного заведения.

Уточняется, что уже разработана и согласована с заинтересованными органами власти целевая схема по информационному обмену. После запуска системы чиновники из Минпросвещения окажут методическую поддержку региональным органам управления образования и предоставит доступ к персональным сведениям о детях мигрантов через ресурсы межведомственного электронного взаимодействия. По мнению специалистов, это позволит упросить процесс и сделать его максимально прозрачным.

Информация о несовершеннолетних иностранцах и лицах без гражданства будет поступать из «витрины данных» МВД России, после обновления на порталах образовательных структур она вернется в государственную систему миграционного учета силового ведомства.

Такой механизм позволит отслеживать количество детей, не устроенных в школы. С ними будет проводиться индивидуальная работа, заявили в Минпросвещения.

Отмечается, что в октябре этого года глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев привел статистику, согласно которой сотни тысяч детей мигрантов, проживающих в России, не посещают школу. Чиновник назвал ситуацию «недопустимой», подчеркнув, что власти уделяют проблеме большое внимание, поскольку конституция предполагает всеобщее образование для детей.

На днях Рособрнадзор обнародовал сведения по проведению тестов на знание русского языка иностранцами для поступления в школы. Оказалось, что экзамен смогли сдать только 19% приезжих, чьи родители подали заявки на зачисление в учебные заведения.

Государственная дума (парламент) РФ приняла закон, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов без успешной сдачи теста на знание русского языка, в декабре 2024 года.

Тестирование проводится Рособрнадзором с 1 апреля текущего года. Форматы проверочных работ зависят от уровня обучения. У первоклассников проверяют навыки устной речи — говорение, слушание и понимание. Диагностика проводится в устной форме и предполагает проверку лексико-грамматических знаний. Со второго класса тестирование уже включает письменные задания, в частности — проверку навыков чтения и письма.

Кроме сдачи теста, семьи обязаны предоставить школьной администрации все необходимые документы. В том числе — копии удостоверений личности, подтверждающих родство или законные полномочия представителя, документы о законности нахождения ребенка и родителей в России, медицинское заключение об отсутствии инфекционных заболеваний, а также переводы иностранных документов на русский язык, заверенные в установленном порядке.