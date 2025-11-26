В России с начала года аннулировали 60 000 трудовых патентов мигрантов

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - МВД России с начала года аннулировало почти 60 000 трудовых патентов мигрантов, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью «Российской газете».

Он напомнил, что с начала 2024 года мигранты должны уведомлять о трудоустройстве территориальные органы МВД РФ в течение двух месяцев со дня получения патента. В противном случае патент считается недействительным и не является основанием для нахождения на территории России.

Именно из-за непредоставления иностранными гражданами копий трудового или гражданско-правового договора МВД аннулировало патенты.

24 ноября начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней и трудовой миграции миграционной службы МВД России Алексей Гасак сообщил, что МВД России с начала 2025 года не допустило въезда в страну более 160 000 иностранных граждан. Число задокументированных нарушений режима въезда и пребывания увеличилось на 30%.