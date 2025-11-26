Президент Нигерии заявил, что все 24 похищенные школьницы освобождены после нападения в штате Кебби

CentralAsia (CA) - Все 24 ученицы, похищенные вооруженными людьми 17 ноября из школы-интерната на северо-западе Нигерии, спасены. Об этом заявил президент страны Бола Тинубу.

На прошлой неделе полиция Нигерии сообщила о 25 похищенных ученицах. Власти страны не уточнили, почему эта информация расходится. «Я рад, что все 24 девочки были найдены. Теперь мы должны в срочном порядке принять дополнительные меры в уязвимых районах, чтобы предотвратить дальнейшие случаи похищения»,— заявил Бола Тинубу (цитата по Associated Press).

Нападение на школу-интернат произошло в четыре часа утра, когда учащиеся еще спали. Вооруженные люди перелезли через забор учебного заведения, ворвались в здание и увели детей в сторону ближайшего леса. Оказавший сопротивление заместитель директора был застрелен, а один из учителей получил ранения.

На прошлой неделе вооруженные группировки неоднократно нападали на религиозные и учебные заведения. 19 ноября неизвестные напали на Апостольскую церковь Христа в городе Эруку и похитили пастора, тогда погибли не менее двух человек. 21 ноября из католической школы Святой Марии похитили более 50 детей. Уже на следующий день, 22 ноября, на западе Нигерии боевики увели с собой более 300 школьников и 12 учителей католической школы Святой Марии.