Суд Алматы отказал Дикому Арману в пересмотре приговора

Арман Джумагельдиев

CentralAsia (KZ) - В Алматы апелляционная коллегия рассмотрела дело против Армана Жумагельдиева, известного как Дикий Арман, сообщила пресс-служба суда.

26 ноября приговор первой инстанции оставили без изменений. В силе остаются сроки наказания для:

Армана Жумагельдиева – 20 лет лишения свободы;

Руслана Искакова – 15 лет и 6 месяцев лишения свободы;

Кайрата Кудайбергена – 8 лет лишения свободы.

Армана Джумагельдиева осудили в январе 2025 года. Его признали виновным по статьям: «Создание организованной группы или преступной организации», «Бандитизм», «Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями», «Участие в массовых беспорядках», «Похищение человека с применением насилия», «Незаконное лишение свободы с применением насилия». Дикого Армана приговорили к 20 годам заключения.

Его задержали в январе 2022 года в Алматы во время массовых беспорядков. По версии следствия, криминальный авторитет принимал в них активное участие, в частности организовал похищение случайных прохожих. Генпрокурор Берик Асылов отметил, что Дикого Армана курировали из КНБ – он должен был возглавить толпу для выдвижения ультиматума властям.

После январских событий в нескольких регионах страны задержали членов ОПГ Дикого Армана. В июне в Шымкенте четверо участников ОПГ получили сроки от одного года до семи лет. Их обвиняли по нескольким статьям: «Вымогательство», «Доведение до самоубийства», «Незаконный оборот оружия», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Незаконное лишение свободы» и «Самоуправство».

