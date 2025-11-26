В Казахстане рост ОРВИ и гриппа, почти 10 тысяч классов перешли на онлайн-обучение

Иллюстративное фото // Polina Tankilevitch

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 9898 классов временно учатся онлайн. На дистанционный формат перевели 190 643 ученика в 652 школах, сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, передает informburo.kz.

По данным КСЭК, школы полностью не закрывают – речь идёт именно об отдельных классах. Решение принимают территориальные санитарные врачи и управления образования, когда в конкретном классе за один инфекционный период болеют не менее 30% детей. Такой порог закреплён в постановлениях главных санитарных врачей и разослан в регионы как стандарт реагирования на всплеск ОРВИ и гриппа.

С начала эпидемиологического сезона в стране зарегистрировали почти 2 млн случаев ОРВИ. Отдельно лабораторно подтверждено свыше 1200 случаев гонконгского гриппа. Этот вариант известен высокой заразностью и тяжёлым течением. В министерстве при этом подчеркнули, что речи о «новом» вирусе нет. Осенью чиновники уже объясняли, что H3N2 – не новая инфекция, а один из сезонных штаммов, который циркулирует каждый год, а нынешняя волна заболеваемости остаётся в рамках типичного эпидсезона. Вакцина от гриппа, которая используется в этом году, включает компонент против этого штамма.

Сегодня, 26 ноября, также стало известно, что в Павлодарской области на дистанционный формат отправили 479 классов в 78 школах региона, пишет Павлодар онлайн.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения