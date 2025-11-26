Лукашенко направился с визитом в Бишкек, где примет участие в саммите ОДКБ

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Кыргызстан, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщает БЕЛТА, 27 ноября лидеры стран ОДКБ на саммите в Бишкеке подведут итоги деятельности организации в межсессионный период, рассмотрят проблемы международной и региональной безопасности.

В своем выступлении глава белорусского государства сделает акцент на актуальных вопросах обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве, обозначит направления, которые требуют особого внимания партнеров.

В числе документов, которые предстоит принять главам стран ОДКБ, - итоговая декларация Совета коллективной безопасности, решения, касающиеся обеспечения текущей деятельности организации, укрепления сотрудничества в противодействии незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции.

Планируется, что в Бишкеке также состоится двусторонняя встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.