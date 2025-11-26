В Монголии в этом году 63 137 детей по всей стране исполняется 16 лет. Фото

CentralAsia (MNG) - Под патронажем премьер-министра Монголии сегодня в Государственном дворце состоялась ежегодная церемония принятия присяги гражданина Монголии, которая проводится ежегодно 26 ноября.

Премьер-министр Занданшатар Гомбожав присутствовал на церемонии, поздравил 16-летних участников и выступил с приветственной речью. Он заявил: «В этот исторический день в 1924 году Монголия выбрала путь свободы, независимости и справедливости, приняв историческое решение определить свою собственную судьбу и провозгласить Республику. Сегодня также отмечается годовщина принятия Первой Конституции. Вы — поколение, которое продолжит этот исторический выбор. Стать гражданином Монголии — это не просто получить удостоверение личности. Это клятва и обязательство носить имя «монгол» в своём сердце. Вы — новая надежда Монголии.

Церемония принятия присяги на гражданство Монголии прошла в 23-й раз. В этом году 63 137 детей по всей стране исполняется 16 лет, и в церемонии приняла участие представительная группа из 850 человек. Цель мероприятия – воспитать патриотизм, честность и гордость за национальную историю и культуру среди молодёжи, достигшей 16-летнего возраста и получившей национальное удостоверение личности.

