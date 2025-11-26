экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Похолодание ожидается в Казахстане до конца недели
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  В ближайшие три дня антициклон обусловит в Казахстане погоду преимущественно без осадков, только в отдельных районах на севере и востоке страны с фронтальными разделами пройдут дожди и ожидается снег, сообщает «Казгидромет».

При этом антициклон принесет понижение температуры воздуха практический на всей территории страны: уже 29 ноября в северной половине Казахстана ночью будет -8-13 градусов, в южной половине – до -2-7 градусов.

