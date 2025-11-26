экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
МИД Армении: Вопрос выхода страны из ОДКБ не обсуждается
CentralAsia (CA) -  Армения на данном этапе не обсуждает вопрос о выходе из ОДКБ, заявил журналистам замминистра иностранных дел страны Мнацакан Сафарян, передает «Интерфакс».

«Такого вопроса (о выходе Армении из ОДКБ) на данный момент в повестке МИД нет. Перед нами такой задачи не поставлено», - сказал он.

По его словам, формат взаимодействия и политика Армении по вопросу ОДКБ известна.

«Мы не участвуем в работе ОДКБ, но и не препятствуем принятию решений или документов. На данном этапе наша политика такая. Армения ведет свою внешнюю политику на основе своих интересов и исходя из формирующейся ситуации», - отметил Сафарян.

В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «наиболее вероятной» возможность выхода республики из ОДКБ. В декабре 2024 года Пашинян заявил, что Ереван считает себя вне ОДКБ, точка невозврата в Организацию пройдена. Он указал, что Армения приостановила участие в ОДКБ, а причиной принятия данного решения стала ситуация, когда «ОДКБ не выполнила свои обязательства по обеспечению безопасности Республики Армения».

В июне глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не уплатил взнос за 2024 год в ОДКБ.

В конце июня в Кремле заявили, что членство Армении в ОДКБ предполагает определенные выгоды и пользу, но вопрос об участии или выходе из этой организации - суверенное решение этой республики.

