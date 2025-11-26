По меньшей мере 10 человек погибли в результате наводнений на острове в Индонезии

CentralAsia (CA) - На индонезийском острове Суматра в результате наводнений и оползней по меньшей мере 10 человек погибли и шесть пропали без вести, сообщает Associated Press.

Проливные дожди привели к выходу рек из берегов. Потоки затопили 470 домов, разрушили деревни и уничтожили мост в северном округе.

Больше остальных пострадал город Сиболга, где пятеро человек погибли и ещё трое пострадали. Спасатели продолжают поиски четырёх пропавших жителей. В соседнем округе Центральный Тапанули погибли четверо. Около двух тысячи домов и зданий затопило.

В Южном Тапанули упавшие деревья убили одного жителя и ранили другого. Главная дорога на острове Ниас завалена грязью и обломками.

По словам начальника полиции Эдди Инганта, в Сиболге для пострадавших открыли пункты временного размещения. Власти предупреждают о новых оползнях и призывают к немедленной эвакуации жителей зон повышенного риска. В холмистой части города шесть оползней разрушили 17 домов и одно кафе.

«Неблагоприятная погода и сходы грязи осложняют спасательную операцию», – сказал Инганта.

Сезонные ливни, которые идут с октября по март, часто вызывают наводнения и оползни в архипелаге из 17 тысяч островов, где проживают миллионы людей.