Песков объяснил «чуть-чуть севший» голос Путина на выступлении в Бишкеке

CentralAsia (KG) - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обычным делом чуть-чуть севший голос у Владимира Путина, что было заметно во время его выступления с речью в Бишкеке.

«Голос чуть-чуть севший, это бывает», - прокомментировал Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что это «не повлияет никак на работу и рабочий график» президента России.

Путин прибыл в Кыргызстан 25 ноября с государственным визитом. Кроме двусторонних переговоров, российский лидер примет участие в саммите ОДКБ, который состоится 27 ноября в Бишкеке.

