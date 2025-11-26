Песков объяснил «чуть-чуть севший» голос Путина на выступлении в Бишкеке
- Кыргызстан, общество
- 16:28, 26 ноября 2025
- Обновлено: 16:30, 26 ноября 2025
CentralAsia (KG) - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обычным делом чуть-чуть севший голос у Владимира Путина, что было заметно во время его выступления с речью в Бишкеке.
«Голос чуть-чуть севший, это бывает», - прокомментировал Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что это «не повлияет никак на работу и рабочий график» президента России.
Путин прибыл в Кыргызстан 25 ноября с государственным визитом. Кроме двусторонних переговоров, российский лидер примет участие в саммите ОДКБ, который состоится 27 ноября в Бишкеке.
