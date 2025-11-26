экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Песков объяснил «чуть-чуть севший» голос Путина на выступлении в Бишкеке

CentralAsia (KG) -  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обычным делом чуть-чуть севший голос у Владимира Путина, что было заметно во время его выступления с речью в Бишкеке.

«Голос чуть-чуть севший, это бывает», - прокомментировал Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что это «не повлияет никак на работу и рабочий график» президента России. 

Путин прибыл в Кыргызстан 25 ноября с государственным визитом. Кроме двусторонних переговоров, российский лидер примет участие в саммите ОДКБ, который состоится 27 ноября в Бишкеке.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Кыргызстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com