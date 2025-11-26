Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Бишкеке

CentralAsia (CA) - Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Бишкеке. Она проходит в государственной резиденции «Ала-Арча».

В ходе разговора Лукашенко предложил Путину провести переговоры по Украине в Минске.

«Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы», – сказал белорусский лидер.

Путин прибыл в Кыргызстан 25 ноября с государственным визитом. Помимо двусторонних переговоров, российский лидер примет участие в саммите ОДКБ, который состоится 27 ноября в Бишкеке. В нём также примет участие президент Беларуси