Монголия: суд отменил спорную статью, криминализирующую «ложную информацию»

Свобода прессы в Монголии одерживает еще одну долгожданную победу.

В эпохальном решении от 25 ноября Конституционный суд Монголии постановил, что спорное положение о «ложной информации» в Уголовном кодексе страны нарушает ее конституцию.

Международная федерация журналистов (IFJ) присоединяется к своему филиалу, Конфедерации монгольских журналистов (CMJ), приветствуя решение суда, и призывает парламент Монголии сделать следующий важный шаг для признания вердикта суда.

Критическое дело о свободе прессы последовало за многочисленными жалобами, поданными в период с середины 2024 года по март 2025 года пятью журналистами и двумя гражданами в связи со спорной статьей 13.14 Уголовного кодекса Монголии. Впоследствии это положило начало восьмимесячному судебному процессу с активным лоббированием со стороны журналистов и работников СМИ страны.

CMJ, представляющий интересы более 700 работников СМИ на национальном уровне, координировал работу журналистов и оказывал поддержку эксперту-юристу, чей анализ лег в основу обзора Конституционного суда. Слушания состоялись после ранее сорванных попыток реформ, предпринятых четырьмя депутатами, которые в декабре 2024 года попытались внести проект поправки об отмене этой статьи, утверждая, что это правонарушение является слишком широким и несовместимым с международными стандартами, защищающими критику государственных должностных лиц.

После слушаний в Конституционном суде, состоявшихся 24–25 ноября, суд постановил приостановить действие положения за нарушение конституционных положений, связанных с верховенством права, гарантиями свободы мнений, слова и публикаций, правом на информацию и конституционными полномочиями.

25 ноября Конституционный суд Монголии постановил, что спорное положение о «ложной информации»

По данным Globe International Centre, в период с 2020 по 2024 год власти Монголии возбудили 2260 дел по статье 13.14, в результате чего было вынесено всего пять обвинительных приговоров. По словам правозащитников, эта тенденция свидетельствует о ее использовании в качестве инструмента запугивания, а не законной правовой гарантии. Amnesty International заявила, что только в 2023 году статья касалась 16 журналистов, в том числе главного редактора Zarig Өнөрцэцэг Наран, которую приговорили к почти пяти годам тюремного заключения на закрытом судебном процессе.

С момента его введения в 2020 году это положение подвергалось критике за то, что оно позволяет полиции и прокурорам начинать расследования без установления ложности предоставленной информации. Международные и местные группы по защите свободы прессы также предупредили, что это расплывчато определенное правонарушение может быть использовано для запугивания журналистов, расследующих коррупцию и политические правонарушения. Данное положение предусматривает штрафы в размере до ₮1 300 000 (около $365), до 720 часов общественных работ или ограничение свободы передвижения на срок до трех месяцев за распространение «заведомо ложной информации», которая наносит ущерб репутации физических или юридических лиц.

Теперь историческое решение суда ожидает одобрения парламента Монголии, а организации гражданского общества, активисты по борьбе с коррупцией и журналисты, включая Верховный суд Монголии, лоббируют депутатов с целью официального принятия решения.

CMJ заявил: «Мы приветствуем решение суда об отмене статьи 13.14, и, что важно, теперь парламент Монголии должен его принять. CMJ продолжит работать с парламентом, чтобы обеспечить принятие решения суда и соблюдение Конституции Монголии».

Международная федерация журналистов (IFJ) заявила: «IFJ приветствует эту значительную победу в борьбе за свободу прессы и свободу слова в Монголии и воздаёт должное журналистам страны за участие в этой важной битве. Этот спорный закон активно и решительно использовался для подавления журналистов и критиков, и теперь парламент страны должен принять меры, чтобы гарантировать, что подобные законы не нарушают права граждан Монголии. Он должен согласиться с этим решением».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

