ТМК приближается к коммерческим показателям добычи газа в Монголии

Компания TMK Energy приблизилась к волшебному моменту, когда ее проект по разработке угольного пласта Гурвантэс XXXV в Монголии наконец даст газ.

Последнее испытание на повышение давления, проводившееся в течение четырех дней, показало, что пластовое давление в верхних угольных пластах пилотной скважины LF-06 продолжает падать, приближаясь к важнейшей точке десорбции газа, как и предсказывалось в последнем моделировании компании.

Снижение давления является ключом к извлечению газа из угольных пластов и осуществляется путем откачки воды из угля для постепенного снижения давления под землей. По мере откачки воды пласт приближается к критической точке десорбции — моменту, когда метан начинает высвобождаться из угольной матрицы и, наконец, начинает вытекать с коммерческой скоростью.

По данным ТМК, компания неуклонно снижает пластовое давление, откачивая впечатляющие 500 баррелей воды в день, что приближает систему к этому крайне важному моменту.

«Приятно видеть недавно зафиксированное снижение давления», — сказал испольнительный директор TMK Energy Дугал Фергюсон.

Недавний анализ также подтвердил, что большая часть воды добывается из угольных пластов, а не из соседних водоносных горизонтов или не содержащих уголь зон, что является убедительным свидетельством проницаемости угольных пластов.

Согласно недавно опубликованным данным, последние показания забойного давления на пилотной скважине практически полностью совпадают с расчетными моделями. Эти модели основаны на кривых Ленгмюра, которые показывают, сколько газа может храниться в угле при разных давлениях. Уголь удерживает газ подобно губке, удерживающей воду, поэтому чем выше давление, тем больше газа он может удержать.

Эти кривые, полученные на основе керна, взятого из первоначальной разведочной скважины компании Snow Leopard-2 в 2022 году, использовались для прогнозирования содержания газа в угле, давления, при котором газ начнет выходить и поведения угольного пласта при разгерметизации.

Важно отметить, что, по словам ТМК, недавнее падение давления совпало с заметным ростом газопроявлений — верный признак того, что резервуар пробуждается. Компания подчеркивает, что масштабное увеличение добычи газа не начнется до тех пор, пока не будет достигнута реальная точка десорбции, однако раннее пробуждение всегда является хорошим признаком того, что пласт ведет себя так, как и ожидалось.

Испольнительный директор TMK Energy Дугал Фергюсон отметил: «Приятно видеть, что наши новые технические работы и обновленное моделирование пласта точно соответствуют недавно измеренному падению давления на скважине LF-06».

Хотя Монголия больше известна медными и угольными рудниками, чем газовыми месторождениями, проект Гурвантэс XXXV компании ТМК давно рассматривается как потенциальный первопроходец в регионе, испытывающем острую нехватку внутренних поставок энергии.

Проект охватывает огромную территорию площадью 8400 квадратных километров в пустыне Южная Гоби, менее чем в 50 километрах от пограничного перехода Шивээхурэн в Китае и в непосредственной близости от важной китайской газовой инфраструктуры.

Расположенное в районе, известном своими огромными залежами угля, идеально подходящими для добычи газа из угольных пластов, месторождение Гурвантэс XXXV содержит значительные условные ресурсы 2C объемом 1.2 триллиона кубических футов (трлн куб. футов) и колоссальные 5.3 трлн куб. футов перспективного газа.

На сегодняшний день ТМК пробурила семь эксплуатационных скважин на своем пилотном проекте Lucky Fox в пределах более широкой проектной территории и с начала года стабильно наращивает темпы добычи.

С падением давления, появлением пузырьков газа и точным соответствием наземных работ моделированию, ТМК, похоже, приближается к желаемому коммерческому прорыву.

Если кривая давления продолжит развиваться согласно прогнозам, то следующая глава в истории Гурвантэса XXXV может стать той, которая превратит перспективный угольный бассейн в настоящую газовую провинцию.

