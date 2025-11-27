Американец-морин хуурист написал книгу о монгольской песне для лошадей

Кип Гросвенор Хатчинс — культурный антрополог, в настоящее время работающий приглашенным доцентом на кафедре антропологии в Оберлинском колледже. Его исследования изучают взаимосвязь музыки и окружающей среды, особенно в постсоциалистической Монголии и южных Аппалачах. Он применяет мультимодальный и многовидовой этнографический подход и с 2010 года работает с музыкантами, преподавателями музыки, пастухами (и их стадами), носителями наследия и администраторами наследия в сельском аймаке Дундговь и городском Улан-Баторе.

Его первая книга «Песнь лошади: музыкальное наследие для нечеловеческого будущего в Монголии» была опубликована издательством Университета Аризоны в октябре 2025 года. В этой этнографии Хатчинс представляет примеры того, как монгольские музыканты используют свое культурное наследие, чтобы представлять и работать над экологически сложным будущим, выходящим за рамки разрушения капитализма и изменения климата.

«Когда я поступил в бакалавриат, я записался на курс монгольского языка по той простой причине, что это был единственный язык, на котором я никогда раньше не слышал речи. Благодаря языковым занятиям я вовлекся в жизнь местного монгольского сообщества, что впоследствии привело к поездке в Монголию, чтобы преподавать английский язык и брать уроки музыки. Приехав в Монголию, я обнаружил страну, где кочевой образ жизни по-прежнему силен, что является чрезвычайной редкостью в эпоху, когда большинство кочевых общин подвергаются беспощадному угнетению со стороны поселенческих государств или принуждаются к урбанизации требованиями капитализма. Это осознание открыло мне глаза на то, что другие способы жизни всё ещё возможны. Если другие способы жизни возможны, то возможны и другие варианты будущего», — сказал Кип Хатчинс.

«Морин хуур всегда был одним из моих основных инструментов исследования. Игра с другими музыкантами или, что еще лучше, разучивание песни у опытного морин хууриста открыло возможности для общения, которое, как мне кажется, в противном случае никогда бы не состоялось. Несколько моих наиболее ярких воспоминаний об игре на конной скрипке морин хуур приведены в книге. Начнём, пожалуй, с моего самого любимого воспоминания об игре на морин хуур, когда я учился у трёх уважаемых старейшин-кочевников в сельской местности Гоби на местном празднике под названием "найр". Это событие связано с более поздней историей о том, как я дрожал от холода во время зимней репетиции с оркестром в столице. Эта репетиция особенно запечатлелась у меня в памяти, потому что в концертном зале еще не включили отопление, поэтому все исполнители были в зимних пальто, а некоторые пытались играть на морин хуурах через перчатки без пальцев. Возможно, мое самое странное выступление произошло, когда один из моих бывших студентов попросил меня сыграть на морин хуур и сделать короткую речь на монгольском в качестве интермедии во время мероприятия TedXUlaanbaatar, которое длилось целый день, для аудитории из сотен человек в корпоративном отеле в Улан-Баторе. Думаю, официальное видео с мероприятия всё ещё гуляет где-то в интернете».

Скриншот выступления Кипа Хатчинса на TEDX в Улан-Баторе

Когда он ответил на вопрос: «В одной части вашей книги вы пишете, что три певца во время выступления представляли себе разные части ландшафта Гоби. Как география и духовная связь с землёй формируют способ исполнения монгольской музыки?»

–Существует жанр монгольской традиционной музыки, называемый уртын дуу, который в английском языке обычно называют «протяжной песней». Певцы разворачивают насыщенные, относительно короткие поэтические тексты на фоне возвышенных, полуимпровизационных мелодий. Центральной частью философии этого жанра является идея о том, что пейзажи обладают определенными моральными качествами. Степь, обширная и расширяющаяся, несет с собой спокойствие и щедрость. Высокие горы Алтая, с плотно прилегающими друг к другу вершинами, говорливы и радостны. Исполнители протяжных песен позволяют рельефу местности направлять их импровизации, исполняя мелодии, которые медленно перетекают в мягкие переливчатые ноты, вызывая ассоциации со степью, или быстро поднимаются и опускаются, имитируя драматичные силуэты гор. В идеале великолепное выступление позволяет певцу проникнуться моральным характером этого ландшафта и вызвать аналогичные чувства у своей аудитории.

Проще говоря, будущее, выходящее за рамки человеческого, – это видение возможного, которое определяется не господством человека над природой, а осознанным признанием взаимозависимости людей с нечеловеческими животными, растениями и самой землёй. Монголия зажата между таянием вечной мерзлоты в Сибири, распространяющимся на юг, и опустыниванием в Гоби, надвигающимся на север. Люди по всей стране, от кочевых скотоводов до самых космополитичных городских жителей, сталкиваются с двумя надвигающимися стенами антропогенной экологической катастрофы, в которую они мало внесли вклад и которую практически не контролируют. В ответ музыканты и скотоводы используют музыку для установления связей с нечеловеческими животными и духовными ландшафтами, чтобы составить план будущего, устойчивого к ухудшению экологических условий – именно потому, что она ставит людей рядом с этими экологическими нелюдьми, а не выше них.

В условиях таяния вечной мерзлоты в Сибири и превращения степей в пустыню Гоби в пустыню жители Монголии сталкиваются с накладывающимися друг на друга климатическими кризисами. Некоторые кочевники-скотоводы описывают изменение климата как конец света. Они тут же добавляют, что для коренных народов Северной Азии конец света уже случался, когда волны колонизации оставили степи со сложной паутиной апокалипсиса. В произведении К. Г. Хатчинса «Песнь для лошадей» рассматриваются случаи, когда люди реагируют на давление изменения климата, опираясь на культурное наследие для укрепления социальной устойчивости.

Этнографические исследования Хатчинса, охватывающие более десяти лет, представляют собой яркое и проникновенное изображение жизни монголов. Музыканты используют морин хуур, или «лошадиную скрипку», чтобы взаимодействовать с субъективностями и действиями животных и других существ. Эта работа представляет собой значительный вклад в постгуманистический поворот в социальных науках, опираясь на теории таких выдающихся учёных, как Донна Харауэй и Анна Цин.

Поскольку изменение климата продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, эта книга предлагает уникальный взгляд на то, как культурное наследие может быть использовано для решения экологических проблем, предоставляя ценные уроки для глобальных усилий по построению устойчивого и жизнеспособного будущего. Находясь на стыке музыки, окружающей среды и постгуманизма, «Песнь для лошадей» показывает, как монгольские музыканты используют культурные традиции для создания и построения альтернативного будущего, выходящего за рамки изменения климата и неолиберализма.

