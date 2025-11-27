bne IntelliNews: Монголия выбирает нового спикера парламента, поскольку правящая партия стремится к стабильности

УЧРАЛ НЯМ-ОСОР

CentralAsia (MNG) -

В Монголии назначен новый спикер парламента, что стало сигналом смены руководства в правящей Монгольской народной партии (МНП) в рамках работы по снижению напряженности после напряженной осенней сессии.

Кандидатура Учрала Ням-Осора была одобрена 82.5% голосов в конце прошлой недели, согласно официальному сайту законодательного органа. Он сменит Амарбаясгалана Дашзэгвэ, ушедшего в отставку в октябре на фоне борьбы за власть с премьер-министром Занданшатаром Гомбожавом.

Учрал, которого считают новым лицом МНП, был избран лидером партии в начале этого месяца. Члены партии сплотились вокруг его относительно безупречной репутации, пытаясь преодолеть внутренние разногласия и обвинения в коррупции.

У Учрала теперь есть возможность объединить конкурирующие фракции партии и восстановить общественное доверие. Джулиан Диркес, эксперт по Монголии из Мангеймского университета, считает, что оппозиция может укрепить свои позиции, если он потерпит неудачу.

«Если внутренняя борьба в партии и парламенте продолжится относительно открыто, это, безусловно, представляет собой возможность для Демократической партии и других оппозиционных партий», — сказал Диркес.

Хотя лидер правящей партии часто совмещает обязанности премьер-министра, эта практика соблюдается не всегда. Амар Адъяа, издатель информационного бюллетеня Mongolia Weekly, говорит, что МНП стремится к стабильности и видит в сохранении Занданшатара на посту главы правительства в рамках этой стратегии.

«Занданшатар, вероятно, станет кандидатом в президенты от МНП [в 2027 году], а Учрал может занять пост премьер-министра. Конечно, это не окончательный результат; всё зависит от множества факторов», — сказал Амар.

Амар описывает Учрала как «деятеля парламента следующего поколения» с пробизнес-взглядами и тесными связями как с Занданшатаром, так и с президентом Хурэлсухом Ухнаа.

Учрал, получивший степень магистра делового администрирования в Университете Глостершира (Великобритания), работает в парламенте с 2016 года и имеет опыт работы в области цифровой политики. Его роль в разработке платформы e-Mongolia, онлайн-портала государственных услуг, рассматривается как ценный актив в условиях дальнейшей цифровизации страны.

«Его восхождение было срежиссировано; все тяжеловесы, которые могли бы бросить ему вызов [за пост лидера партии], не стали участвовать, потому что старейшины хотели видеть „чистого“ лидера», — сказал Амар. «Его победа формально была выборами, но фактически — коронацией».

Сторонники говорят, что повышение статуса Учрала может помочь успокоить инвесторов, обеспокоенных недавними беспорядками.

В июне премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай подал в отставку на фоне публичных протестов после того, как стало известно, что его сын раздавал щедрые подарки. В октябре Занданшатар был отстранён от власти в результате парламентских выборов после спора с Амарбаясгаланом, но затем смог остаться у власти после того, как Конституционный суд признал его отставку незаконной. Бывший спикер также находится под следствием по обвинению в коррупции, связанной с добычей угля.

«Если Учрал удержит партию от скатывания обратно в хаос, экономическая и политическая траектория Монголии станет более стабильной, более перспективной и, наконец, способной к устойчивым реформам, а не эпизодическим всплескам», — сказал Амар.

автор: Майкл Кон

перевод: Татар С.Майдар

источник: bne IntelliNews

