Korea United Pharm запускает капсулы Clavixin Duo в Монголии с проведением семинара по кардиологии

CentralAsia (MNG) -

Компания Korea United Pharm провела семинар для медицинских работников, посвященный выводу на рынок Монголии своей комбинации аспирина и клопидогреля — капсул Clavixin Duo.

В прошлый четверг компания Korea United Pharm пригласила более 50 монгольских кардиологов в отель Ramada в Улан-Баторе на семинар по запуску капсул Clavixin Duo. Корейский производитель лекарственных препаратов планирует выйти на полномасштабный рынок совместно со своим местным партнером, компанией «Цахиур Төмөр».

На семинаре профессор Сон Мин Су (Sung Min-soo) из отделения неврологии больницы Каннам Северанс рассказал об уникальных преимуществах, клинических данных и данных о назначении Clavixin Duo в Корее. Профессор Сун рассказал о новейших стратегиях лечения комбинированной терапией аспирином и клопидогрелем, а также о преимуществах формулы препарата и его потенциале для улучшения соблюдения пациентами предписаний.

Korea United Pharm рассчитывает, что семинар повысит осведомленность монгольских медицинских работников и увеличит объем выписываемых рецептов.

Помимо капсул Clavixin Duo, компания планирует расширить свое присутствие на местном рынке для ключевых экспортных товаров, включая капсулы Tamiselvir для лечения гриппа и противовоспалительные анальгетики Clanza S Soft Capsule, постепенно увеличивая масштабы экспорта в Монголию.

Объём импорта фармацевтической продукции в Монголию в 2022 году достиг $155.64 млн, демонстрируя устойчивый рост в течение последних нескольких лет. Корея стала вторым по величине поставщиком, что подчёркивает важность корейских экспортёров на этом растущем рынке.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения