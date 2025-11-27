Монголия завоевала две бронзы по вольной борьбе на Сурдлимпийских играх в Токио-2025

CentralAsia (MNG) - XXV летние Сурдлимпийские игры прошли с 15 по 26 ноября 2025 года в Токио, Япония.

В соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 65 кг Эрхэмбаяр Намдагдорж завоевал бронзовую медаль, обеспечив Монголии первую медаль на Сурдлимпийских играх в Токио 2025 года. Это его третий призёр Сурдлимпийских игр после серебра 2017 года и золота 2022 года.

В весовой категории до 74 кг вольным стилем среди мужчин Чинзориг Дорждагва также завоевал бронзовую медаль, став вторым призёром сборной Монголии на Играх этого года. Это его вторая медаль Сурдлимпийских игр после серебра 2017 года.

В 11-дневном мероприятии приняли участие более 3200 спортсменов из 81 страны, соревнующихся в 21 виде спорта. Монголию представляют 14 спортсменов в дзюдо, вольной борьбе, настольном теннисе, лёгкой атлетике и стрельбе.

На сегодняшний день на предыдущих Сурдлимпийских играх монгольские спортсмены завоевали две золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые медали.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения