В Монголии госпитализированы 112 человек с подозрением на отравление угарным газом

CentralAsia (MNG) - Предполагаемое отравление угарным газом привело к госпитализации 112 человек в столице Монголии в период с 11 по 24 ноября, сообщил во вторник Национальный центр общественного здравоохранения страны.

В центр поступило сообщение о том, что 112 человек предположительно отравились угарным газом в жилом доме и традиционном круглом жилище, известном в Монголии как гэр, находясь дома.

Предварительное расследование показало, что отравление могло быть вызвано утечкой дыма из печных труб.

Жилищный вопрос является одним из самых острых в этой малонаселенной стране, особенно в столице, где проживает более половины 3.5-миллионного населения страны.

Более половины жителей Улан-Батора проживают в юрточных районах города, где нет водопровода, центрального отопления и канализации.

