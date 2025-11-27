Крупный пожар в Гонконге: Семь жилых небоскрёбов в огне, более 40 погибших

CentralAsia (CA) - В результате разрушительного крупного пожара в жилом комплексе в Гонконге погибли как минимум 44 человек, еще более 270 человек числятся пропавшими без вести, сообщил на пресс-конференции утром в четверг, 27 ноября, по местному времени, глава администрации специального административного района Китая Джон Ли.

Пожар в районе Тай По на севере города в среду стремительно распространился по строительным лесам из бамбука и перекинулся на несколько высотных зданий. По данным пожарной службы, в огне оказались не менее семи из восьми корпусов жилого комплекса Wang Fuk Court. Среди погибших оказался и пожарный, который во время тушения временно потерял связь с коллегами, а позже был обнаружен с ожогами.

Власти присвоили этому пожару самый высокий - пятый - уровень опасности. Последний раз такую категорию пожару в Гонконге присваивали в 2008 году.

По словам заместителя главы пожарной службы, огонь распространялся чрезвычайно быстро из-за ветра и разлетающихся обломков. Официальная причина возгорания пока не установлена. Ранее местные жители жаловались на рабочих, которые курили во время работы, сообщило издание South China Morning Post.

Пожар, который охватил семь из восьми корпусов высотного жилого комплекса, тушили более 700 человек. Наутро после трагедии пожарные все еще пытались локализовать несколько очагов возгораний.

Также сообщается о задержании трех мужчин, которые в связи с пожаром подозреваются в непредумышленном убийстве.

В полиции сообщили, что задержанные — мужчины в возрасте от 52 до 68 лет — работают в строительной компании, которая проводила в здании ремонт.

Двое из задержанных являются руководителями компании, еще один — инженер-консультант.

Власти заявили, что на внешней стороне зданий были обнаружены материалы, которые, по всей видимости, не являются огнестойкими.

«У нас есть основания полагать, что руководство компании проявило грубую халатность, что привело к этой трагедии и вызвало неконтролируемое распространение огня, в результате чего произошла масштабная катастрофа», — заявил представитель полиции.

Как сообщаел китайский государственный телеканал CCTV, лидер КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших от пожара.

Комплекс Wang Fuk Court был построен в 1983 году неподалеку от моря и рядом с крупными автомагистралями. Он состоит из восьми жилых блоков, в нем 1984 квартиры. По данным переписи 2021 года, там проживало около 4600 человек.

