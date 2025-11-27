экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Представитель монгольской авиакомпании MIAT в Сеуле удостоен звания «Почетный гражданин Сеула»
Энхбат Батням
CentralAsia (MNG) -  Энхбат Батням, представитель авиакомпании MIAT Mongolian Airlines в Сеуле, удостоен престижного звания «Почетный гражданин Сеула».

Сеульское столичное правительство (ССП) присвоило ему это звание в знак признания его вклада в укрепление сотрудничества в области туризма и воздушного транспорта между Монголией и Республикой Корея, а также в содействие более тесным связям между гражданами двух столиц.

По данным ССП, представитель MIAT Энхбат Батням на протяжении многих лет играет активную и эффективную роль в обеспечении стабильных авиаперевозок между двумя странами, улучшении обслуживания пассажиров и поддержке двусторонних туристических обменов.

На церемонии награждения г-н Энхбат сказал: «Эта высокая оценка отражает не только мои усилия, но и преданность всего коллектива MIAT и дружбу между нашими двумя странами. Я продолжу работать над дальнейшим расширением сотрудничества и возможностей для путешествий между народами Монголии и Кореи».

Присвоение представителю MIAT звания «Почетный гражданин» подчеркивает растущую известность Монголии и дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.

