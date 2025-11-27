В Вашингтоне произошла стрельба близ Белого дома, погибли два бойца нацгвардии

- Азия и мир, происшествия
CentralAsia (CA) - В Вашингтоне вблизи Белого дома произошла стрельба. В результате тяжелых ранений скончались двое служащих Национальной гвардии США, сообщают СМИ.
Инцидент произошёл у входа на станцию метро Farragut West, в нескольких кварталах от Белого дома. Резиденцию президента США заблокировали согласно протоколам безопасности.
Неизвестный открыл огонь и тяжело ранил двух солдат Национальной гвардии США. Одному из военных пуля попала в голову.
Представитель полиции сообщил журналистам, что стрелок «нейтрализован».
«Животное, которое ранило двух нацгвардейцев, заплатит очень высокую цену», – прокомментировал инцидент президент США Дональд Трамп.
Позже губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси в соцсети Х сообщил, что оба служащих Нацгвардии США скончались от полученных ранений.
Позднее, в ходе обращения к нации Трамп заявил, что Министерство внутренней безопасности США уверено, что нападавший прибыл в США из Афганистана в 2021 году.
«Это было преступление против всего нашего народа, — сказал он. — Это было преступление против человечности».
Трамп также сказал, что власти США должны проверить каждого, кто въехал в страну из Афганистана при прошлой администрации Джо Байдена, в очередной раз подвергнув критике своего предшественника.
«Мы не будем терпеть такие посягательства на закон и порядок со стороны людей, которые даже не должны находиться в нашей стране», — сказал он.
Американский лидер также подтвердил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить еще 500 сотрудников Нацгвардии в Вашингтон.
«Мы снова сделаем Америку абсолютно безопасной», — добавил он, поблагодарив сотрудников спецслужб.
Как сообщала ранее телекомпания CBS со ссылкой на источники, сотрудники правоохранительных органов идентифицировали нападавшего как 29-летнего гражданина Афганистана Рахмануллу Лаканвала.