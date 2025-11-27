В Гвинее-Бисау переворот: президент заявил, что он арестован, военные объявили о контроле над страной и закрытии границ

Военные выступили с обращением по государственному телевидению

CentralAsia (CA) - В Гвинее-Бисау на западе Африки через три дня после президентских выборов произошел переворот. Президент Умаро Сиссоко Эмбало заявил Jeune Afrique, что его арестовали военные в собственном кабинете.

Вскоре после этого группа военных заявила, что страна находится полностью под их контролем, передает «Би-би-си».

Как сообщает издание, одновременно были арестованы начальник Генштаба вооруженных сил Гвинеи-Бисау, его заместитель, а также министр внутренних дел.

Позже группа офицеров выступила по телевидению и заявила, что они приостановили избирательный процесс и будут руководить страной до дальнейшего уведомления.

Военные также сообщили о создании «Высшего военного командования восстановления порядка» и призвали население сохранять спокойствие.

Кроме того, эти офицеры объявили о закрытии границ страны.

Заявление зачитал глава военного департамента администрации президента, бригадный генерал Денис Нканья.

По словам очевидцев, возле президентского дворца и здания центральной избирательной комиссии в столице страны, Бисау, около часа дня по местному времени была перестрелка, кроме того, люди в камуфляжной форме заняли позиции на дороге, ведущей к президентскому дворцу.

Кто именно стрелял и есть ли убитые и раненые, пока не известно.

23 ноября в Гвинее-Бисау прошли выборы президента и парламента. По итогам президентских выборов о победе заявили и Умаро Сиссоко Эмбало, и его главный соперник, кандидат от оппозиции Фернандо Диас.

Официальные результаты выборов избирком Гвинеи-Бисау планировал объявить в четверг, 27 ноября.

До этого Сиссоко Эмбало, ставший президентом в начале 2020 года, дважды распускал парламент, где большинство завоевывала оппозиция, и назначал, а затем переносил новые выборы.

Поздно вечером в среду Эмбало сообщил телеканалу France 24 по телефону: «Меня свергли».

Гвинея-Бисау — небольшая страна на западе Африки с населением чуть больше 2 млн человек.

Это одна из самых бедных стран Африки. За последние 55 лет она пережила девять переворотов и попыток переворота. Только президента Сиссоко Эмбало уже пытались свергнуть два раза, в последний раз — в декабре 2023 года.

До обретения независимости в 1974 году Гвинея-Бисау была португальской колонией. Президент Умаро Сиссоко Эмбало учился в университете в Лиссабоне, а также в Мадриде.