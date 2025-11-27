С Трампа сняли обвинения о вмешательстве в выборы в Джорджии в 2020 году

CentralAsia (CA) - Государственный обвинитель снял все обвинения с президента США Дональда Трампа, выдвинутые против него по делу о вмешательстсве в президентские выборы в Джорджии в 2020 году, соообщает Reuters 26 ноября.

Прокурор штата Джорджия Питер Скандалакис заявил, что «нет реалистичной перспективы того, что действующий президент будет вынужден явиться в Джорджию для участия в судебном процессе», поэтому продолжение дела будет «бесполезным и непродуктивным».

«Учитывая сложность рассматриваемых правовых вопросов… передача этого дела на рассмотрение присяжных в 2029, 2030 или даже 2031 году была бы не чем иным, как проявлением большой ловкости», — говорится в заявлении прокурора, которое цитирует CNN. Скандалакис добавил, что суд одобрил это решение.

Адвокат Трампа Стив Садоу приветствовал снятие обвинений, заявив, что дело в принципе не должны были возбуждать.

Прокурор округа Фултон в Джорджии Фани Уиллис в 2021 году начала расследование о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в Джорджии. Обвинения против Трампа и его 18 союзников выдвинули в августе 2023 года. В список обвинений, в частности, вошло нарушение закона Джорджии о борьбе с рэкетом и коррупцией.

После поражения на выборах президента в 2020 году Трамп столкнулся с четырьмя уголовными делами, одно из них — о вмешательстве в выборы в Джорджии. Из-за этого дела Трамп в августе 2023 года ненадолго сдался властям, после ареста его сфотографировали и спустя 20 минут он освободился под залог.

Из четырех уголовных дел только одно дошло до суда — о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание во время предвыборной кампании 2016 года. Дэниелс утверждала, что у них с Трампом был секс в 2006 году, и бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей за молчание. Сам Трамп связь с Дэниелс отрицал. Суд в штате Нью-Йорк в январе 2025 года назначил Траму безусловное освобождение по этому делу.

Дела против Трампа о незаконном хранении секретных документов и о штурме Капитолия закрыли в 2024 году.