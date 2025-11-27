19-летний узбекский шахматист стал самым молодым победителем Кубка мира в истории

Жавохир Синдаров

CentralAsia (UZ) - 19-летний узбекистанский шахматист Жавохир Синдаров стал самым молодым победителем Кубка мира в истории.

Юный гроссмейстер, который занимает 22-е место в рейтинге ФИДЕ, в финале Кубка мира 26 ноября обыграл китайского шахматиста Вэй И, занимающего почетную 9-ю строчку. Первые две классические партии завершились вничью, как и первая партия с быстрым контролем времени. Во второй партии Синдаров обыграл соперника черными. Сразу после окончания партии Жавохир спешно покинул зал.

За победу в турнире узбекский шахматист получит $120 тысяч призовых. Он стал первым представителем Узбекистана, который завоевал путевку на Турнир претендентов-2026.

Жавохир Синдаров — один из самых молодых гроссмейстеров в мире. В составе сборной Узбекистана в 2022 году он выиграл Всемирную шахматную олимпиаду. В 2024 году стал с узбекской сборной бронзовым призером, что также является прекрасным результатом.

Следующая олимпиада пройдет в 2026 году в Самарканде. Известно, что узбекские власти выделили на организацию престижных соревнований более $4 млн.

Кубок мира — крупнейший шахматный нокаут-турнир, который проходит раз в два года под эгидой ФИДЕ. В 2025 году турнир прошел в индийском Гоа. В соревнованиях приняли участие 206 шахматистов. Победителем предыдущего Кубка мира стал норвежец Магнус Карлсен, но в этот раз он в турнире не участвовал.